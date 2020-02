Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, sabato 1° febbraio, nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2906m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: aria umida risale dal Mediterraneo occidentale determinando un diffuso aumento della nuvolosità, associata anche a deboli piogge sulla Liguria centro-orientale e in sconfinamento sull'Est Piemonte. Altrove in netta prevalenza asciutto, seppur con nubi e qualche fenomeno in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi di confine, specie valdostane. Clima non freddo, gelate assenti ovunque. Venti deboli occidentali sul Ligure, che sarà mosso. (Rpi)