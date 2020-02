Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 1° febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.45 - OGR, corso Castelfidardo 22: l'assessore Sacco partecipa alla celebrazione dei 110 anni di Confindustria.REGIONERodello (CN), Casa di riposo, via Roma 1, l’assessore Icardi interviene al convegno “Curare la fragilità”Ore 9,30, Torino, Palazzo Cisterna, il vicepresidente Carosso partecipa al congresso regionale della Lega Autonomie LocaliOre 10, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, il presidente Cirio e l'assessore Tronzano partecipano all'evento "Visioni di modernità - Confindustria, oltre i 110 anni"Ore 11, Torino, Centro Congressi Unione Industriali, via Vela 17, il presidente Cirio e il vicepresidente Carosso partecipano a “Biodiversità. Gestione e Conservazione”. (Rpi)