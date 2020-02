Colleferro: vasto incendio a sede industriale Gemafar

- Un vasto incendio sta interessando un'attività industriale a Colleferro dalle 5:30 di stamattina. A prender fuoco, per cause ancora da accertare, l'edificio della società Gemafar, al chilometro 48 della via Casilina, che tratta recupero e commercio di materiali ferrosi. Sul posto ci sono 5 squadre dei vigili del fuoco che, data l'entità e la tipologia dell'incendio, sono presenti anche con due autobotti e un carro schiuma. (Rer)