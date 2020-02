Usa-Bielorussia: segretario di Stato Pompeo a Minsk, previsto incontro con Lukashenko

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si trova oggi a Minsk, dove incontrerà il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e il ministro degli Esteri Vladimir Makei, nell’ottica di normalizzare le relazioni bilaterali fra i due paesi. Successivamente Pompeo si recherà a Nur-Sultan, dove avrà incontri con la leadership kazakha, ovvero il capo dello Stato Kassim Jomart-Tokayev e il primo presidente Nursultan Nazarbayev, “per riaffermare l’impegno condiviso per la pace, la prosperità e la sicurezza dell’Asia Centrale”. Pompeo concluderà il proprio viaggio a Tashkent, in Uzbekistan, dove avrà riunioni con le autorità locali e parteciperà ai lavori della ministeriale C5+1 dei paesi dell’Asia centrale, insieme ai colleghi di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. (segue) (Was)