Medio Oriente: piano Trump, oggi occhi puntati sulla riunione della Lega araba (2)

- I paesi arabi allineati con gli Stati Uniti, infatti, non hanno condannato il piano. “Da parte dei paesi del Golfo ci sono state reazioni molto moderate”, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” David Khalfa, ricercatore associato presso l’Institut prospective et Sécurité en Europe (Ipse), specializzato in Medio Oriente. “Dopo le primavere arabe, i paesi della Lega araba hanno individuato l’islam politico (capeggiato dai Fratelli musulmani e da Hamas) e l’egemonia dell’Iran come una minaccia alla loro stabilità. Pertanto il dossier della causa palestinese - ha evidenziato l’esperto - è passato in secondo piano”. Inoltre, “anche paesi come l’Egitto e la Giordania, alleati degli Stati Uniti, adesso hanno come loro priorità quella di contenere la minaccia dell’Iran”, ha aggiunto. (segue) (Res)