Medio Oriente: piano Trump, oggi occhi puntati sulla riunione della Lega araba (3)

- Nel quadro di un riallineamento geopolitico e geostrategico, “Israele è considerato un alleato nella lotta contro l’Iran”, pertanto non ci sono state da parte di alcuni paesi arabi reazioni totalmente contrarie. Inoltre, secondo l’esperto “la reazione testimonia che alcuni paesi della Lega araba sono stati consultati prima dell’annuncio di Trump e gli Emirati si sono mostrati quelli più entusiasti alla proposta”. Abu Dhabi, infatti, ha definito il piano “un importante punto di partenza”. Secondo Khalfa, “l’unica circostanza che potrebbe modificare questa attitudine nei confronti di Israele sarebbe un’eventuale annessione della Valle del Giordano”. Tuttavia, a poco più di un mese dal voto in Israele, sembra altamente improbabile che l’esecutivo di Gerusalemme discuta di questo tema. Inoltre, gli Stati Uniti hanno spiegato che, pur non opponendosi all’annessione, non sono pronti a vederla prima del voto del 2 marzo. (segue) (Res)