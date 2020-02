Coronavirus: 259 morti e oltre 11mila contagi accertati nel mondo

- È salito a 259 il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina, con un numero di casi di contagio accertati in tutto il mondo pari a 11.374. In Italia i casi accertati rimangono due, una copia di turisti cinesi le cui condizioni sono state definite "discrete" dal personale dello Spallanzani, la struttura presso cui sono sotto osservazione da giorni. Il Consiglio dei ministri ha disposto ieri lo stato di emergenza, per un periodo di sei mesi, affidando al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, il compito di governare le operazioni. "Assicuro che non c'è alcun motivo di creare panico e allarme sociale", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, segnalando che il ministro della Salute, Roberto Speranza, "ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell'Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere". Conte ha quindi invitato le forze politiche al senso di "responsabilità", lasciando da parte le polemiche e ribadendo l'impegno del governo sulla "linea della massima trasparenza". (segue) (Res)