Coronavirus: 259 morti e oltre 11mila contagi accertati nel mondo (2)

- Nella serata di venerdì, anche il governo degli Stati Uniti ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica. L'amministrazione di Donald Trump ha anche vietato l'ingresso a cittadini stranieri che hanno viaggiato in Cina nei 14 giorni precedenti. "Il rischio di infezione per gli statunitensi rimane basso. Con queste e le precedenti azioni stiamo lavorando per mantenere basso il rischio", ha dichiarato il segretario del dipartimento della Sanità e dei servizi umani, Alex Azar. Nel frattempo diversi governi stanno procedendo all'evacuazione di cittadini dalla città di Wuhan, considerata epicentro dell'emergenza. Tra le ultime iniziative in ordine di tempo ci sono quella della Corea del Sud e dell'India, con piani per un iniziale trasferimento in province ritenute sicure. Lunedì mattina, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, un volo militare riporterà in patria circa 70 italiani da Wuhan. I connazionali saranno sottoposti a un regime sanitario in un "luogo dedicato". (Res)