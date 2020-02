Romania: premier Orban oggi in Portogallo per summit paesi "Amici della coesione"

- Il primo ministro romeno Ludovic Orban partecipa oggi al vertice del gruppo informale Amici della coesione, che si tiene a Beja, in Portogallo. Al vertice prendono parte capi di Stato, di governo e dei ministri di diversi Stati membri dell'Unione europea. "La partecipazione del primo ministro Ludovic Orban e del ministro dei fondi europei, Ioan Marcel Boloş, alla riunione del gruppo Amici della coesione è di particolare importanza nel contesto dell'accelerazione del ritmo dei negoziati per il nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Inoltre dato il significato della politica di coesione per la Romania, è importante coordinarsi con i membri del gruppo 'Amici della coesione' su argomenti di interesse come allocazione, flessibilità, regola di disimpegno e concentrazione tematica", si legge nel comunicato del governo romeno. (Vap)