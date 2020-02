Brasile: governo presenta lista di società e servizi che intende privatizzare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime iniziali del governo prevedono una raccolta di oltre 55 miliardi di dollari con la vendita di società statali e la possibile generazione di investimenti, operati dai privati, per 264 miliardi di dollari. La lista di progetti è stata presentata agli investitori internazionali prima nel corso del Forum economico internazionale di Davos, in Svizzera da parte del ministro dell'Economia, Paulo Guedes, e successivamente dal presidente Bolsonaro nel corso della sua visita di stato in India. Secondo il governo federale si tratta di una strategia per garantire un aumento del volume degli investimenti nel paese, ridurre la spesa pubblica, ridurre la presenza dello stato nell'economia e consentire una maggiore apertura del paese. Dei 64 progetti federali che il governo vuole trasferire al settore privato quest'anno, solo 13 sono in programma nel primo semestre. La maggior parte dei progetti è ancora in fase di studio tecnico e dovrebbe arrivare alla fase di gara a partire dalla seconda metà del 2020, un periodo che sarà anche segnato dalle elezioni municipali, che storicamente tende a ostacolare o rallentare il ritmo dell'approvazione dei progetti di legge in parlamento. (Brb)