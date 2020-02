Usa: primarie Democratici, Bloomberg investe 200 milioni di dollari nelle prime cinque settimane

- Michael Bloomberg ha investito circa 200 milioni di dollari nelle prime cinque settimane della sua campagna democratica per le presidenziali Usa del 2020. L'ex sindaco di New York City, che si autofinanzia interamente, aveva già speso 188 milioni di dollari nel periodo compreso dal suo ingresso nelle affollate primarie democratiche - alla fine di novembre - e la fine dello scorso anno, ha comunicato la Commissione elettorale federale. Ulteriori 140 milioni di dollari sono stati destinati alla televisione e alla pubblicità digitale nello stesso periodo. Secondo il sondaggio nazionale di “Hill-HarrisX, Il miliardario ha scalato diverse posizioni nella classifica dei candidati alla presidenza Usa del Partito democratico, salendo al terzo posto davanti alla senatrice Elizabeth Warren. (Was)