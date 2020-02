Business news: Bei approva prestito da 47 milioni euro a ungherese Volan per ammodernamento autobus

- La Banca europea per gli invstimenti (Bei) ha approvato un prestito di 47 milioni di euro alla compagnia di trasporti ungherese Volan Buszpark Kft per l’ammodernamento degli autobus utilizzati sulle linee regionali e urbane di tutto il paese. Lo ha confermato la Commissione europea, aggiungendo che questa è la prima parte di un prestito complessivo di 140 milioni di euro per l’ammodernamento di circa la metà degli autobus di Volan. Stando alle informazioni diffuse, il prestito è garantito dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), dal momento che il progetto rientra nell’obiettivo di una mobilità urbana intelligente e sostenibile perseguito dall’Unione europea. “Con i nuovi veicoli l’azienda ungherese potrà ridurre le emissioni di Co2 fino al 38 per cento nei prossimi quattro anni”, ha aggiunto l’esecutivo comunitario, sottolineando che “questo finanziamento è un ottimo esempio di come l’Unione europea stia aiutando gli Stati membri nella loro transizione verso la mobilità a basse emissioni, che renderà i viaggi più comodi e sicuri anche per i pendolari”. Stando alle informazioni diffuse, Volan prevede di aggiungere 3.200 nuovi autobus nei prossimi quattro anni e migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e la qualità del trasporto pubblico in Ungheria. (Vap)