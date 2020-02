Business news: Bielorussia, arrivate le prime forniture di petrolio dalla Norvegia

- La prima petroliera proveniente dalla Norvegia e diretta in Lettonia per assicurare le forniture alla Bielorussia ha raggiunto la sua destinazione. Lo ha confermato il portavoce della società petrolifera bielorussa Belneftekhim, Alexander Tischenko. L'annuncio avviene nel quadro del tentativo di Minsk di trovare alternative alle forniture energetiche dalla Russia. Il portavoce della società bielorussa ha spiegato che 59 autocisterne per il trasporto di 3.500 tonnellate di petrolio sono arrivate nella raffineria di Naftan, nella regione di Vitebsk, dopo essere state trasportate via mare in Lettonia e da lì in Bielorussia tramite la ferrovia. Nei giorni scorsi l'agenzia di stampa "Belta" ha riportato la notizia dell'acquisto da parte di Minsk di 80.000 tonnellate di petrolio dalla Norvegia e della possibilità di valutare altre forniture alternative a quelle russe. Venerdì il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha precisato che Minsk non sta rifiutando il petrolio russo, ma cerca di diversificare le forniture anche per valutare opzioni competitive dal punto di vista della qualità e del prezzo. (Res)