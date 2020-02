Business news: presidente Camera commercio Usa, in Albania "serve una riforma per gli investimenti esteri"

- Oltre alla riforma giudiziaria, l'Albania necessita urgentemente anche di una riforma relativa agli investimenti esteri. A sostenerlo è il presidente della Camera di commercio statunitense in Albania Enio Jaco, intervenuto oggi al Forum economico di Tirana, centrato sulle sfide e i potenziali dell'economia albanese. "Una riforma sugli investimenti e' importante, non solo perché l'Albania si trova all'ultimo posto nella regione, ma per le grandi potenzialità che abbiamo e che gli investitori potrebbero sfruttare. A nostro parere l'Albania potrebbe diventare un leader nella regione per gli investimenti esteri diretti (Ide), ma perché lo diventi, questa riforma è vitale", ha sottolineato Jaco, aggiungendo che "più che mai, l'attuale situazione è critica, dato che due grandi progetti, come il Tap e la centrale idroelettrica di Devoll, sono in fase conclusiva. Dall'altra parte, il terremoto dello scorso 26 novembre, rischia di portare ad un calo del consumo e delle entrate", ha detto Jaco. (Alt)