Brasile: governo presenta lista di società e servizi che intende privatizzare (2)

- Nella lista del governo per il 2020 figurano in totale 115 attività tra le quali sei società statali, tra le quali la compagnia dell'energia elettrica, Eletrobras, la zecca dello stato, la società che gestisce i porti dello stato di San Paolo, Ceagesp, la società che gestisce l'interporto di Juiz de Foram, CeasaMinas, l'Agenzia brasiliana di gestione dei fondi di garanzia (Abgf) e l'Impresa di gestione degli attivi (Emgea). Inoltre il governo intende cedere un consistente numero di infrastrutture, tra cui 22 aeroporti, 7 autostrade, 5 ferrovie, 9 terminal portuari e 4 parchi nazionali (Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Iguaçu e Aparados da Serra). Nella lista figurano anche i diritti di estrazione in 4 miniere del paese, un'asta per concedere i diritti di esplorazione e estrazione petrolifero e un partenariato pubblico privato per il completamento dei lavori del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis (stato di Rio de Janeiro). Uno dei progetti più importanti, anche per gli effetti a livello internazionale potrebbe generare è l'asta per l'affidamento della gestione del servizio di trasmissione interne 5G (segue) (Brb)