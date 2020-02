Coronavirus: quarto caso confermato in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha confermato oggi il suo quarto caso accertato di coronavirus. Dopo i due casi di trasmissione a Toronto e quello a Vancouver, il quarto contagio riguarda una studentessa universitaria dell'Ontario che ha recentemente viaggiato a Wuhan, epicentro dell'epidemia. La ragazza, che ha vent'anni, inizialmente era risultata negativa ed era asintomatica. Dei test più approfonditi, eseguiti dal National Microbiology Laboratory di Winnipeg, hanno poi confermato che aveva contratto il nuovo virus, noto come 2019-nCo. La dott.ssa David Williams, capo del dipartimento Salute dell'Ontario, ha affermato che è improbabile che la donna abbia trasmesso il virus ad altri. La donna indossava una maschera chirurgica durante il suo viaggio da Wuhan e si è isolata dopo essere arrivata in Ontario, lasciando la sua casa solo per visitare l'ospedale.(Res)