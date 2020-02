Usa: impeachment, Senato voterà mercoledì l'assoluzione di Trump

- Il voto finale per l'assoluzione del presidente Donald Trump nel processo di impeachment potrebbe essere fissato per mercoledì, 5 febbraio. I rappresentanti repubblicani hanno fatto sapere che le discussioni conclusive si terranno all'inizio della prossima settimana, scrive il quotidiano "Washington Post", e che sperano di chiudere il processo con l'assoluzione del presidente il prossimo mercoledì. Ieri, 31 gennaio, il Senato ha respinto una mozione avanzata dai Democratici per convocare testimoni e documenti nel processo di impeachment del presidente Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso. In particolare i Democratici volevano che l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, testimoniasse in Senato dopo le indiscrezioni inedite del "New York Times" sul suo prossimo libro, nel quale afferma che Trump gli ordinò di fare pressione sull'Ucraina per indagare sul rivale presidenziale democratico Joe Biden e suo figlio Hunter Biden.(Was)