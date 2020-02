Business news: Serbia, Cassa di risparmio Poste registra utili per oltre 22 milioni euro

- La Cassa di risparmio delle Poste della Serbia (Postanska stedionica) ha registrato nel 2019 utili per un ammontare di 2,6 miliardi di dinari (circa 22,127 milioni di euro): è quanto riporta la stampa locale rilanciando i dati dell'ultimo rapporto stilato dall'istituto di credito, la cui proprietà è interamente dello Stato serbo. Le attività svolte hanno tutte segnato dei risultati positivi per il terzo anno di fila, precisa la relazione, e hanno superato gli obiettivi prestabiliti dal piano aziendale triennale 2018-2020. L'aumento di capitale realizzato ammonta nel 2019 a 9 miliardi di dinari (circa 76,595 milioni di euro), ed è dovuto per lo più agli utili conseguiti. (Seb)