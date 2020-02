Business news: Cipro, presidente Anastasiades inaugura terminal petrolifero a Vasilikos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha inaugurato a Vasilikos un nuovo terminale per il petrolio, accompagnato dal ministro dell'Energia Yiorgos Lakkotrypis. "L'obiettivo del governo è stato e continua ad essere quello di trasformare Larnaca in una città europea moderna", ha dichiarato Anastasiades all'inaugurazione del terminale della società Petrolina a Vasilikos. Secondo il presidente cipriota, questo nuovo terminale rappresenta un volano per la crescita economica dell'area e del paese: "E' un giorno nuovo per Larnaca, per il centro energetico e per Cipro", ha detto. (Res)