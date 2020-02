Business news: Polonia, profitti di Pkn Orlen si attestano a 4,5 miliardi nel 2019

- La compagnia petrolifera polacca Pkn Orlen ha realizzato nel 2019 un margine operativo lordo di 9,4 miliardi di zloty (2,2 miliardi di euro) e profitti netti pari a 4,5 miliardi (circa un miliardo di euro). Lo rende noto la società in un comunicato oggi. Il margine operativo lordo dello scorso anno è stato maggiore di 1,1 miliardi rispetto all'anno precedente e nell'intervallo 2016-2019 i profitti netti del gruppo hanno raggiunto in totale oltre 23 miliardi di zloty. Il presidente Daniel Obajtek, citato nel comunicato, sottolinea che "i buoni risultati finanziari relativi al 2019 sono stati raggiunti nonostante un deciso peggioramento delle condizioni macroeconomiche, sulle quali la società non ha un impatto". "Cambiamenti normativi, tendenze economiche globali, la situazione del commercio internazionale, tutto fa sì che operiamo in un contesto sempre più concorrenziale. Proprio per questo pensiamo alle condizioni finanziarie del gruppo in una prospettiva di lungo periodo, realizzando attività che nel futuro rafforzino in modo conseguente il nostro vantaggio", prosegue Obajtek nel comunicato. (Vap)