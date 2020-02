Business news: Romania, tasso disoccupazione calato al 3,9 per cento nel mese di dicembre 2019

- Il tasso di disoccupazione serie destagionalizzata è calato al 3,9 per cento nel mese di dicembre 2019, scendendo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente (4 per cento). Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Il numero dei disoccupati (di età compresa tra 15-74 anni) è stato di 354 mila persone, in calo rispetto al mese precedente quando erano state registrate 366 mila persone disoccupate, ma anche rispetto al medesimo mese del 2018 (359 mila persone). Il numero dei disoccupati di età compresa tra i 25 ed i 74 anni rappresentano il 68,75 per cento del totale dei disoccupati. Per gli adulti (25-74 anni) il tasso di disoccupazione è stato stimato al 2,9 per cento nel mese di dicembre 2019 (3,3 per cento per gli uomini e il 2,4 per cento nelle donne). Per genere, il divario tra i due tassi di disoccupazione è stato 0,8 per cento (4,2 per cento per gli uomini e il 3,4 per cento per le donne). (Rob)