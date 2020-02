Business news: Brexit, a rischio 20 mila posti di lavoro in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino a 20 mila persone in Polonia potrebbero perdere il lavoro per gli effetti indiretti della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea. E' quanto afferma l'Istituto economico polacco, un centro studi con sede a Varsavia. "Fino a 20 mila persone potrebbero perdere il lavoro a causa delle barriere commerciali. La Brexit si tradurrà nell'introduzione di limiti al commercio globale", scrive l'istituto. Secondo le sue ricerche, le limitazioni riguarderanno anche "le merci vendute dalla Polonia al Regno Unito". Varsavia esporta fino all'8 per cento delle sue merci nel Regno Unito. Di queste circa il 20 per cento è costituito da prodotti agroalimentari. Londra lascerà formalmente l'Unione europea venerdì. Seguirà un periodo transitorio di 11 mesi, durante il quale le parti dovranno trovare un accordo che disciplini le future relazioni tra Regno Unito e continente. (Vap)