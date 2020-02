Business news: Serbia, ministro Finanze fissa obiettivo aumento stipendio medio fino a 600 euro

- Il governo della Serbia si è posto come obiettivo un aumento dello stipendio medio percepito nel paese fino ad arrivare ad una cifra compresa fra i 550 e i 600 euro mensili: lo ha detto il ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, in un intervento per l'emittente "Tv Happy". "A dicembre abbiamo avuto uno stipendio medio di oltre 500 euro, e adesso siamo al lavoro per raggiungere i 550, 600 euro", ha detto Mali ricordando che l'aumento degli stipendi fa parte degli obiettivi contenuti nel Piano economico nazionale "Serbia 2025". Lo stipendio medio netto in Serbia era lo scorso novembre pari a 56.331 dinari (circa 480 euro): lo rileva l'Istituto di statistica del paese, precisando che la cifra rappresenta un aumento nominale dell'11,4 per cento e reale del 9,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo stipendio medio lordo ammontava, sempre a novembre, a 77.879 dinari (circa 663 euro). La cifra rappresenta un aumento nominale dell'11,3 per cento e reale del 9,7 per cento rispetto a novembre del 2018. (Seb)