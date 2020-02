Business news: Polonia, 63 milioni da Ueper impianto trattamento rifiuti a Danzica e termovalorizzatore a Olsztyn

- La Commissione europea ha approvato due investimenti che hanno l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti in Polonia, trasformandoli in energia. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che quasi 63 milioni di euro del Fondo di coesione saranno destinati alla costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani a Danzica. Neutralizzando in modo anomalo circa 160 mila tonnellate all'anno di rifiuti solidi urbani, il nuovo impianto genererà contemporaneamente elettricità e calore utile. La Commissione ha inoltre approvato un investimento di quasi 40 milioni di euro dallo stesso Fondo per la costruzione di un impianto simile di termovalorizzazione a Olsztyn, nella regione polacca di Warminsko-Mazurskie. Anche questo impianto garantirà un'efficace gestione dei rifiuti e soddisferà le esigenze energetiche dei cittadini trasformando i rifiuti solidi urbani in calore ed elettricità. (Beb)