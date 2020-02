Balcani: Alto rappresentante Ue Borrell da oggi in visita in Kosovo e Serbia

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si reca da oggi in visita in Kosovo e successivamente in Serbia, dove si tratterrà fino a sabato. Lo si apprende dalla Commissione europea. "Non vedo l'ora di fare la mia prima visita ufficiale nei Balcani occidentali, che dimostra il nostro impegno nei confronti della prospettiva europea della regione, della sua stabilità, sicurezza e prosperità. I Balcani occidentali sarà una priorità durante il mio mandato e, data la mia personale determinazione a far progredire il dialogo facilitato dall'Ue, ho voluto visitare il Kosovo e la Serbia per primi nella regione. Ci sono molti lavori importanti da compiere tra cui la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Durante la mia visita, cercherò di conoscere il Kosovo e la Serbia e di incontrare i loro popoli", ha dichiarato Borrell. L'Alto rappresentante in Kosovo incontrerà i leader politici tra cui il presidente, Hashim Thaci, e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile. Josep Borrell lancerà un progetto finanziato dall'Ue per migliorare la qualità dell'aria in Kosovo e visiterà Priz ren. L'Alto rappresentante successivamente si recherà domani in Serbia e lì incontrerà leader politici tra cui il presidente, Aleksandar Vucic, e rappresentanti delle organizzazioni della società civile. Josep Borrell visiterà anche le aree intorno a un parco nazionale serbo. (Beb)