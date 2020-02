Balcani: Borrell lancia progetto Ue per miglioramenti centrale termica Kosovo B (2)

- "Il Kosovo è parte l'Europa e deve far parte anchedel Green Deal europeo. Con questo progetto, vogliamo fare un primo passo in questa direzione. Speriamo e ci aspettiamo che la nostra determinazione corrisponda a quella dei decisori politici del Kosovo", ha dichiarato l'Alto rappresentante. Sono 76,4 milioni di euro i finanziamenti dell'Ue che saranno forniti per i filtri sulla centrale del Kosovo B, attraverso lo strumento di preadesione (Ipa) della Commissione. L'Ue ha ribadito che ha sostenuto e che continuerà, nell'ambito dell'ambizione del Green Deal, a sostenere una serie di azioni per migliorare l'ambiente, aumentare le misure di efficienza energetica e fare un maggiore uso di energia pulita e fonti rinnovabili. (Beb)