Balcani: Crimi, cooperazione multilaterale crea sicurezza e contrasta crimine organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani è strategica per l’Europa ed è centrale per l’Italia. Lo scrive il viceministro dell’Interno e capo politico dell'M5s, Vito Crimi, in una nota. "Siamo paesi confinanti che devono lavorare insieme per contrastare criminalità organizzata, traffico di esseri umani e il narcotraffico. Napoli ospita per due giorni l’incontro 'Countering serious crime in the Western Balkans' che vede presenti i vertici dei ministeri dell’Interno di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia con i rispettivi vertici delle forze di polizia", afferma Crimi. "Tutto questo avviene all’interno dell’Ipa 2017 - aggiunge -, ovvero il percorso di pre ammissione all’Unione europea, dove il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha un ruolo centrale di coordinamento". (segue) (Com)