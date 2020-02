I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier incaricato Kurti vuole voto su nuovo governo il 3 febbraio - Il leader del Movimento Vetevendosje e candidato primo ministro, Albin Kurti, ha detto di voler fissare la riunione del parlamento di Pristina per il voto di fiducia sul suo governo lunedì 3 febbraio. Lo ha dichiarato lo stesso Kurti, in vista della riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento prevista per oggi. Non è ancora chiaro se Kurti si sia confrontato con la Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito con cui il Vetevendosje dovrebbe siglare un accordo per creare una coalizione di governo, prima di annunciare l'intenzione di organizzare una riunione del parlamento. Il Vetevendosje ha diffuso una nota stampa nella quale chiarisce di volersi presentare al voto del parlamento con l'accordo di massima precedentemente raggiunto con l'Ldk, che tuttavia non viene ritenuto da quest'ultimo schieramento politico un'opzione valida. Nella giornata di ieri l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Joseph Borrell, ha incontrato Kurti e il leader dell'Ldk, Isa Mustafa. Parlando dopo l'incontro, Kurti ha detto di aver "informato il signor Borrell sugli sforzi verso la formazione del nuovo governo che ci saranno la prossima settimana. Le nostre priorità - ha detto - saranno Stato di diritto, sviluppo economico ed occupazione, specialmente dei giovani e delle donne". (Res)