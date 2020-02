Yemen: attacco aereo statunitense contro leader di Aqap Al Rimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco aereo contro il leader di Al Qaeda nello Yemen, Qassim al Rimi, dopo mesi dietro le sue tracce. Secondo l'emittente statunitense "Cnn", funzionari statunitensi hanno espresso fiducia sul fatto che il terrorista sia stato ucciso durante un attacco aereo a gennaio nello Yemen, ma si attende una conferma prima di fare un annuncio pubblico. Il governo degli Stati Uniti, attraverso il suo programma "Rewards for Justice", aveva offerto fino a 10 milioni di dollari di ricompensa in cambio d informazioni utili “all'identificazione o all'ubicazione” del leader regionale di Al Qaeda nella Penisola araba (Aqap). Molti osservatori hanno considerato Aqap tra i rami più pericolosi, se non il più pericoloso, di al Qaeda dalla sua formazione nel 2009. Secondo quanto riferito, Rimi è diventato il suo leader dopo un attacco condotto da droni del 2015 che ha ucciso Nasir al Wuhayshi. (Was)