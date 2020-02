Brasile: governo presenta lista di società e servizi che intende privatizzare (3)

- Questa settimana il governo ha deciso di trasferire, per la seconda volta in un anno, la competenza della gestione del Programma di partenariato per gli investimenti (Ppi) da un ministero all'altro. In base all'ultima modifica disposta dal presidente, Jair Bolsonaro, la gestione passa dal ministero della Casa Civile al ministero dell'Economia. Per essere in grado di soddisfare l'agenda di privatizzazione prevista per il 2020, il governo dovrà superare una serie di ostacoli, tra cui l'approvazione da parte del parlamento della cessione di società statali come Eletrobras e la Casa da Moeda. Sarà inoltre necessario accelerare i progetti che non hanno ancora definito il modello e che non hanno ricevuto l'autorizzazione dalle agenzie di regolamentazione o dall'organismo di controllo, come nel caso dell'asta 5G e del partenariato per il completamento dei lavori della centrale nucleare di Angra dos reis. (segue) (Brb)