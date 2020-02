Coronavirus: governo di El Salvador dichiara l'emergenza nazionale

- Il governo della Repubblica di El Salvador ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in modo da poter attivare tutti i protocolli di prevenzione e potersi trovare pronto di fronte alla possibile insorgenza di casi di contagio da coronavirus nel paese. "Ci dichiariamo ufficialmente in un'emergenza nazionale", ha detto il viceministro delle operazioni sanitarie, Francisco Alabi, nel corso di una conferenza stampa. Lo stato emergenza è stato dichiarato nonostante non siano stati segnalati casi sospetti di coronavirus in El Salvador. Grazie alla definizione dello status, il governo ha tuttavia potuto già stanziare 8,6 milioni di dollari di fondo per poter far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria dovuta alla malattia. Le autorità hanno confermato che intensificheranno i controlli sui passeggeri in transito su voli provenienti da paesi in cui sono stati rilevati casi sospetti o confermati di coronavirus. "Adotteremo le misure necessarie per mettere in quarantena eventuali pazienti con sospetto di aver contratto il coronavirus", ha affermato Alabi. Il governo ha sospeso i voli da e per la Cina per evitare l'ingresso di persone infette dal virus. (Res)