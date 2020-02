Usa: impeachment, Senato respinge convocazione testimoni

- I Repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno respinto il tentativo dei Democratici di chiamare nuovi testimoni e documenti nel processo di impeachment del presidente Donald Trump. I senatori hanno votato 51-49 per non consentire ulteriori testimoni o nuove prove al processo, spianando la strada a una rapida assoluzione di Trump. Il repubblicano Mitt Romney dello Utah, e Susan Collins del Maine hanno votato con i Democratici. Il voto rappresenta una vittoria significativa per il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, e per l'inquilino della Casa Bianca, che hanno impedito di ascoltare le testimonianze, tra tutte quella dell'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton. Il voto, quasi partitico, è arrivato dopo un aspro dibattito di quattro ore tra l'accusa e la difesa sulla possibilità di prolungare il processo introducendo nuove informazioni che avrebbero potuto far luce sul comportamento di Trump, sotto accusa per le pressioni esercitate sull'Ucraina in cambio di indagini giudiziarie dei suoi rivali politici. (Was)