Coronavirus: Guatemala, presidente Giammattei nega ingresso ai viaggiatori dalla Cina

- Il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ha vietato l'ingresso nel paese a qualsiasi persona che abbia soggiornato in Cina, soprattutto nell'area di contagio del coronavirus di Wuhan, negli ultimi 15 giorni. "Stiamo emettendo un avviso sanitario che interesserà porti, aeroporti e dogane nel paese", ha spiegato Giammattei. La misura prevede inoltre che le navi con equipaggio che siano state in Cina non saranno in grado di entrare nel paese. "È un virus molto violento che può provocare il caos soprattutto su gruppi vulnerabili della popolazione", ha affermato il presidente nel corso di una visita presso l'ospedale di Amatitlan. Giammattei ha anche informato di essere a conoscenza delle condizioni dei quattro cittadini del Guatemala che si trovano in Cina, e che nessuno presenta i sintomi del virus. Il servizio immigrazione del Guatemala ha poi reso noto che dal primo gennaio 2017 al 29 gennaio 2020 sono entrati nel paese 11.986 cittadini cinesi. (Mec)