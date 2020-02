Business news: Ungheria-Indonesia, 500 milioni di dollari per fondo di investimenti comune

- L'Indonesia e l'Ungheria istituiranno un fondo d'investimento da 450 milioni di euro per agevolare la partecipazione di società ungheresi allo sviluppo dei trasporti dell'infrastruttura idrica dell'Indonesia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Szijjarto ha avuto un colloquio con il suo omologo indonesiano, Retno Marsudi, altri rappresentanti del governo locale e imprenditori. Nonostante la distanza geografica il ministro evidenzia lo sviluppo dei legami tra Budapest e Giacarta negli ultimi anni. Molte compagnie ungheresi del settore delle tecnologie hanno espanso la loro attività nel paese, fra cui una che è diventata responsabile per l'introduzione di un sistema per il pagamento dei pedaggi stradali online. Consultazioni sono cominciate anche a proposito di un programma di credito da 135 milioni di euro che riguarderà l'installazione di attrezzature oncologiche ungheresi in tre ospedali pubblici indonesiani. E' in corso anche una discussione sulla modernizzazione di tre nosocomi militari. Il fondo d'investimento summenzionato vedrà contribuiti eguali da parte di Ungheria e Indonesia, ma sarà gestito dalla parte ungherese, ha specificato Szijjarto. (Vap)