Business news: Ucraina, dal primo febbraio lancio programma di prestiti agevolati per le piccole imprese

- Il primo febbraio prossimo verrà lanciato in Ucraina il programma per prestiti agevolati dedicato alle imprese di piccole dimensioni nel paese. Lo ha annunciato il premier ucraino Oleksiy Honcharuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il Consiglio dei ministri di Kiev ha infatti approvato l'iniziativa, che rientra nella strategia di sostegno alle aziende ucraine ideato dall'esecutivo. Il programma, denominato “prestiti agevolati al 5-7-9 per cento”, permetterà ai partecipanti di ottenere fino a 1,5 milioni di grivnie (circa 55 mila euro) in finanziamenti, per rilanciare le proprie imprese. (Res)