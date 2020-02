Business news: Serbia, esenzione da pagamento contributi per nuove aziende settore innovazione

- Il governo della Serbia ha approvato delle agevolazioni fiscali per i fondatori di nuove aziende specializzate nel settore dell'innovazione. Secondo quanto riporta la stampa locale, le aziende aperte dopo il primo marzo di quest'anno potranno beneficiare dell'esenzione per i 3 anni successivi dal pagamento dei contributi sugli stipendi lordi che non supereranno i 150 mila dinari (circa 1.276 euro). Le agevolazioni intendono stimolare l'apertura e lo sviluppo di nuove aziende nel settore dell'innovazione. Il fondatore dell'azienda deve possedere almeno il 5 per cento delle azioni o della proprietà societaria. (Seb)