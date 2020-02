Business news: presidente bielorusso Lukashenko autorizza negoziati per importo petrolio kazakho

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha autorizzato il governo a firmare un accordo per l'importazione di petrolio kazakho. Lo riferisce l'ufficio stampa del capo dello Stato, secondo cui la Bielorussia continua a lavorare per la diversificazione delle importazioni di petrolio. Lukashenko ha autorizzato il governo del paese a condurre dei negoziati con il Kazakhstan sul tema del commercio e della cooperazione economica in materia di importazione di petrolio e prodotti petroliferi in Bielorussia, nonché sulla bozza di accordo e sulla sua firma quando questo verrà approvato. Secondo l’ex ministro dell'Energia kazakho Kanat Bozumbayev, durante la visita di Lukashenko in Kazakhstan nell'aprile 2019, le parti hanno firmato un accordo preliminare sull'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi. Come affermato in precedenza da Asset Magauov, vice ministro dell'Energia del Kazakhstan, le autorità di Nur-Sultan contano di firmare l'accordo sull'esportazione di petrolio in Bielorussia all'inizio del 2020. Il Kazakhstan prevede di esportare da 1 a 3,5 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi all'anno in Bielorussia. (Res)