Kosovo-Serbia: ambasciatore Garnell apre a dialogo con Germania, Francia ed Ue (2)

- Secondo "Gazeta Express" dall'ufficio della cancelliera tedesca, Angela Merkel, non sono giunti commenti di alcun genere circa il lavoro finora svolto da Grenell. "Dovete comprenderci – avrebbe detto un portavoce del governo tedesco a "Gazeta Express" – per principio non commentiamo gli sforzi che stanno compiendo i nostri alleati". Nella risposta al quotidiano, hanno però fatto sapere che il dialogo dovrebbe riprendere solo con la supervisione all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Josep Borell. "Accoglieremmo positivamente la notizia che Serbia e Kosovo abbiano deciso di migliorare i rapporti commerciali – hanno aggiunto – tuttavia un dialogo politico potrebbe davvero sussistere qualora il Kosovo revocasse i dazi per i prodotti provenienti da Serbia e Bosnia-Erzegovina". (Kop)