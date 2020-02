Kosovo: Kurti, parlamento voti su nuovo governo il 3 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del parlamento kosovaro che dovrà votare in merito al nuovo governo dovrebbe tenersi il 3 febbraio. Questa la richiesta fatta dal leader del Movimento Vetevendosje e candidato premier del Kosovo, Albin Kurti. Secondo il quotidiano “Gazeta Express”, non è chiaro se Kurti abbia discusso della questione con la Lega democratica del Kosovo (Ldk), prima di fare la richiesta al parlamento. Il leader dell’Ldk Isa Mustafa ha spiegato di non essere in contatto con Kurti da qualche giorno. (segue) (Kop)