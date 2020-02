Serbia-Ue: Alto rappresentante Borrell oggi a Belgrado, focus su dialogo con Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa a margine dell'incontro con il presidente kosovaro, Hashim Thaci, Borrell ha dichiarato che "l'Unione europea non è completa senza i Balcani occidentali". Borrell ha aggiunto che l'Ue vuole "garantire stabilità e sicurezza per tutti" poiché queste sono "nostre priorità e i nostri interessi. Non possiamo permetterci - ha detto - di avere i Balcani divisi". A proposito della liberalizzazione dei visti, l'Alto rappresentante Ue ha aggiunto che per la Commissione europea il Kosovo "ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie alla liberalizzazione e che quindi è il momento giusto per mettere a punto tutti i requisiti tecnici". Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, non ha preso parte all'incontro previsto con l'Alto rappresentante. "Accogliamo con favore gli sforzi messi in atto ed il coinvolgimento nel processo di normalizzazione nei Balcani occidentali – ha detto Veseli in mattinata nel corso di una conferenza stampa –. Come rappresentante del Pdk non parteciperò alla riunione per lanciare un segnale politico". (segue) (Seb)