Serbia-Kosovo: Borrell, Ue nominerà rappresentante speciale per il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in visita a Belgrado. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Vucic al termine dell'incontro, al centro della riunione è stata la ricerca di una soluzione di compromesso per la questione kosovara. Il capo dello Stato serbo ha detto di "non vedere attualmente" come si possa raggiungere tale soluzione, aggiungendo che non smetterà però di cercarla. "Quello che possiamo accattare sta a noi deciderlo, ma è nel nostro interesse accettare un compromesso", ha osservato Vucic parlando con i giornalisti dopo l'incontro con Borrell. Quella odierna è prima visita di Borrell nel paese balcanico in qualità di Alto rappresentante dell'Ue. Al centro della visita, secondo quanto anticipato nelle scorse ore dallo stesso Borrell, è il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione di Bruxelles. (segue) (Seb)