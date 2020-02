Serbia-Kosovo: Borrell, Ue nominerà rappresentante speciale per il dialogo (4)

- Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, non ha preso parte all'incontro previsto con l'Alto rappresentante. "Accogliamo con favore gli sforzi messi in atto ed il coinvolgimento nel processo di normalizzazione nei Balcani occidentali – ha detto Veseli in mattinata nel corso di una conferenza stampa –. Come rappresentante del Pdk non parteciperò alla riunione per lanciare un segnale politico". Il leader del Partito democratico aveva detto che "non ha senso essere presente dal momento che il Kosovo non ha un governo". A distanza di quattro mesi dalle elezioni anticipate dell'ottobre 2019, infatti, l'esecutivo kosovaro non è ancora stato formato. Veseli, che in passato ha ricoperto la carica di presidente del parlamento del Kosovo, ha ribadito come ogni iniziativa per riprendere il dialogo con la Serbia sia "insostenibile a causa dell'incapacità politica di chi ha vinto le elezioni". Assenti all'incontro anche i partiti della nuova maggioranza, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). Secondo Veseli questa grande assenza deve essere intesa come "un allarme, segno che il processo di dialogo è smarrito". (Seb)