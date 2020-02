Usa: “Nyt”, Trump ha chiesto a Bolton di aiutarlo nella campagna di pressione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, lo scorso maggio a mettere in contatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conRudy Giuliani. E' quanto emerge dalle anticipazioni del “New York Times” sul prossimo libro di Bolton. Secondo il quotidiano Trump ha dato a Bolton la direttiva durante una riunione nell'Ufficio Ovale nel maggio 2019, con il capo dello staff Mick Mulvaney e il consigliere della Casa Bianca Pat Cipollone, che ha guidato la difesa del presidente nel processo di impeachment del Senato. Bolton ha scritto nel libro che non ha fatto la telefonata. L'ultima accusa dal libro inedito di Bolton, che uscirà a marzo, arriva quando il Senato sembra pronto ad assolvere Trump nel processo di impeachment incentrato sulle accuse di aver esercitato pressione sull'Ucraina per indagare sui suoi rivali politici.(Was)