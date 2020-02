Coronavirus: Usa dichiarano emergenza sanitaria pubblica

- Gli Stati Uniti hanno dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica in risposta all'epidemia di coronavirus che ha infettato quasi 10.000 persone in tutto il mondo. Gli Stati Uniti vieteranno anche l'ingresso a cittadini stranieri che hanno viaggiato in Cina nei 14 giorni precedenti. "Il rischio di infezione per gli statunitensi rimane basso. Con queste e le precedenti azioni stiamo lavorando per mantenere basso il rischio", ha dichiarato il segretario del dipartimento della Sanità e dei servizi umani, Alex Azar. I cittadini statunitensi che sono arrivati ​​in California dopo essere stati evacuati dalla Cina per il coronavirus verranno messi in quarantena, hanno fatto sapere i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Il periodo di isolamento durerà 14 giorni dalla data in cui hanno lasciato Wuhan, la città cinese dove il virus ha avuto origine. (Was)