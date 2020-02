Difesa: Guerini depone corona al Milite ignoto del cimitero di Arlington

- Prima lasciare gli Stati Uniti, al termine della sua visita di tre giorni a Washington, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha reso omaggio alla tomba del Milite ignoto presso il cimitero nazionale di Arlington. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'ambasciata d'Italia a Washington. Guerini, dopo l'incontro con il capo del Pentagono Mark Esper, si è recato con l’ambasciatore Armando Varricchio nel cimitero militare in Virginia, dove ha deposto una corona in segno di gratitudine e riconoscenza ai tanti soldani statunitensi che hanno sacrificato la propria vita per la patria. (Res)