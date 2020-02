Usa: amministrazione Trump impone nuove restrizioni di viaggio in sei paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha aggiunto sei paesi alle nazioni che dovranno affrontare severe restrizioni di viaggio, bloccando virtualmente l'immigrazione dalla nazione più popolosa dell'Africa, la Nigeria e dal Myanmar, dove i rifugiati fuggono dai genocidi. Lo riferisce oggi la stampa statunitense. Oltre alla Nigeria, le restrizioni colpiranno altri tre paesi africani, Eritrea, Sudan e Tanzania, un ex stato sovietico, il Kirghizistan. Il numero totale di paesi nell'elenco di viaggi con restrizioni è ora pari a 13. Per i cittadini provenienti da questi paesi non sarà consentito richiedere visti per immigrare negli Stati Uniti, una politica adottata dall'amministrazione Trump contro quei paesi che non rispettano gli standard minimi di sicurezza statunitensi o per prevenire l'immigrazione clandestina. A due altri paesi, il Sudan e alla Tanzania, sarà vietato partecipare alla lotteria dei visti, che assegna ogni anno casualmente le "green card" a 50.000 immigrati. Le nuove restrizioni entreranno in vigore il 21 febbraio e si applicheranno solo alle nuove domande di visto. Gli immigrati a cui sono stati rilasciati visti validi prima di tale data potranno comunque trasferirsi negli Stati Uniti. (Was)