Brasile: governo presenta lista di società e servizi che intende privatizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha presentato oggi, 31 gennaio, la lista di compagnie, infrastrutture e servizi che intende privatizzare o affidare alla gestione di privati nell'ambito del Programma di partenariato per gli investimenti (Ppi). In totale l'esecutivo intende cedere all'asta il controllo di 115 attività, numero maggiore rispetto ai 47 progetti che è riuscita a realizzare lo scorso anno. Nel 2019 sono stati concesse ai privati in tutto 47 società. Si è trattato soprattutto di infrastrutture come aeroporti (12) terminal portuali (13), società concessionarie di energia elettrica (14), ferrovie (1), autostrade (1), e diritti di esplorazione ed estrazione petrolifera (4). (segue) (Brb)