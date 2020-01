Coronavirus: Renzi, bene governo, non è faccenda da populisti

- Il governo si sta "comportando bene" nella gestione della diffusione del coronavirus. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7. "In fasi come queste bisogna prendersi le responsabilità, non è una faccenda da populisti. Bisogna seguire i dottori e non gli apprendisti stregoni", ha aggiunto Renzi.(Rin)