Salvini: condoglianze a Lucano per morte padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo le mie condoglianze a Mimmo Lucano per la morte del suo papà. Le distanze politiche non siano alibi per nascondere sentimenti sinceri”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini. (Rin)