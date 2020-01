Difesa: Trump allenta restrizioni dell'era Obama su uso militare delle mine terrestri

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato al dipartimento della Difesa di allentare le restrizioni sull’uso delle mine terrestri. Lo ha annunciato oggi, 31 gennaio, la Casa Bianca. La decisione invertirà una politica del 2014 che limitava l’uso dei dispositivi esplosivi alla penisola coreana. "Questa politica autorizzerà i comandanti combattenti, in circostanze eccezionali, a impiegare mine terrestri mine auto-distruttive e non persistenti, specificamente progettate per ridurre i danni involontari ai civili e alle forze partner", ha affermato la Casa Bianca. Le mine persistenti sono quelle che, una volta inserite nel terreno, devono essere disattivate manualmente, le più letali e le più diffuse. Le mine antiuomo persistenti in genere si autodistruggono, sebbene alcuni esperti ne abbiano messo in dubbio l’efficacia. Il segretario alla Difesa, Mark Esper, ha descritto le mine terrestri come uno “strumento importante” durante una conferenza stampa tenutasi oggi al Pentagono insieme alla sua controparte italiana.(Was)